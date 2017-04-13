Сотни человек стали жертвами авиаудара коалиции по складу ИГ с химоружием Как отметили по этому поводу в сирийском военном командовании, инцидент подтвердил факт наличия такого оружия у террористов Авиация возглавляемой США международной антитеррористической коалиции нанесла удар по складу химического оружия террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). trud 14:54:00 CEST Коалиция нанесла удар по складу "ИГ" с химоружием day 12:57:00 CEST