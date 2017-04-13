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13 Апрель 2017 г.
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Сотни человек стали жертвами авиаудара коалиции по складу ИГ с химоружием
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Как отметили по этому поводу в сирийском военном командовании, инцидент подтвердил факт наличия такого оружия у террористов Авиация возглавляемой США международной антитеррористической коалиции нанесла удар по складу химического оружия террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ).
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