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13 Апрель 2017 г.

Сотни человек стали жертвами авиаудара коалиции по складу ИГ с химоружием

Как отметили по этому поводу в сирийском военном командовании, инцидент подтвердил факт наличия такого оружия у террористов Авиация возглавляемой США международной антитеррористической коалиции нанесла удар по складу химического оружия террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ).

trud 14:54:00 CEST

Коалиция нанесла удар по складу "ИГ" с химоружием

day 12:57:00 CEST

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