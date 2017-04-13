Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ему известны первые непубличные результаты визита секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Во-первых, будем сейчас разговаривать с государственным секретарем Соединенных Штатов. rosbalt 13:23:00 CEST