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13 Апрель 2017 г.

14:20 Климкин: Нам известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ему известны первые непубличные результаты визита секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Во-первых, будем сейчас разговаривать с государственным секретарем Соединенных Штатов.

rosbalt 13:23:00 CEST

Климкин рассказал о первых результатах визита Тиллерсона в Россию

obozrevatel 14:21:00 CEST

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