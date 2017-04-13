|Russian
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13 Апрель 2017 г.
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14:20 Климкин: Нам известны непубличные результаты визита Тиллерсона в Москву
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ему известны первые непубличные результаты визита секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Во-первых, будем сейчас разговаривать с государственным секретарем Соединенных Штатов.
rosbalt 13:23:00 CEST
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