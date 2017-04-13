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13 Апрель 2017 г.
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12:38 У Мальцева при задержании случился сердечный приступ: он не может говорить
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Задержанный в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев после задержания слег с сердечным приступом. По информации соратника Навального Леонида Волкова, политик не может ни ходить, ни говорить, и его этапируют в Москву на носилках. У Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его....
rosbalt 12:22:00 CEST
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