Задержанный в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев после задержания слег с сердечным приступом. По информации соратника Навального Леонида Волкова, политик не может ни ходить, ни говорить, и его этапируют в Москву на носилках. У Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его.... rosbalt 12:22:00 CEST