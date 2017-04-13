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13 Апрель 2017 г.

12:38 У Мальцева при задержании случился сердечный приступ: он не может говорить

Задержанный в Саратове оппозиционер Вячеслав Мальцев после задержания слег с сердечным приступом. По информации соратника Навального Леонида Волкова, политик не может ни ходить, ни говорить, и его этапируют в Москву на носилках. У Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его....

rosbalt 12:22:00 CEST

В Саратове задержали оппозиционного политика Вячеслава Мальцева

rbc 8:50:00 CEST

09:42 В Саратове задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева corner

fedpress 8:52:00 CEST

В Саратове задержан политик Вячеслав Мальцев, предрекавший России скорую революцию

newsru 11:24:00 CEST

Полиция задержала оппозиционера Вячеслава Мальцева

izvestia-ru 9:38:00 CEST

За Мальцевым пришли с болгаркой

svobodanews 12:33:00 CEST

Задержанного в Саратове Мальцева этапировали в Москву

svobodanews 12:33:00 CEST

13.04.2017 16:30 : Задержанного утром в Саратове Вячеслава Мальцева доставили в Москву

echomsk 16:29:00 CEST

В Москву доставлен задержанный в Саратове Вячеслав Мальцев

svobodanews 17:33:00 CEST

Полиция передала оппозиционера Вячеслава Мальцева Следственному комитету

rbc 22:33:00 CEST

Представитель ФБК сообщил о сердечном приступе у задержанного оппозиционера Мальцева

interfax-ru 12:01:00 CEST

У оппозиционера Мальцева случился сердечный приступ после задержания

polit 14:09:00 CEST

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