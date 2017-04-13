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13 Апрель 2017 г.

ЕВС официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил неучастие россиянки Юлии Самойловой в музыкальном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Киеве. В EBU сообщили, что после того, как стало окончательно ясно, что Самойлова не сможет въехать на территорию Украины, союз предложил Первому каналу два альтернативных варианта, но они не были приняты.

rg 20:45:00 CEST

EBU официально подтвердил неучастие России в "Евровидении-2017"

life 20:17:00 CEST

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