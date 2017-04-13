Разведывательное сообщество США перехватило переговоры сирийских военных с химическими экспертами о якобы подготовке к химатаке в Идлибе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник подчеркнул, что США не знали о том, что может произойти атака, передает Детали перехваченной информации не приводятся. regions 11:45:00 CEST