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13 Апрель 2017 г.

CNN: США перехватили переговоры сирийских военных по химатаке в Идлибе

Разведывательное сообщество США перехватило переговоры сирийских военных с химическими экспертами о якобы подготовке к химатаке в Идлибе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник подчеркнул, что США не знали о том, что может произойти атака, передает Детали перехваченной информации не приводятся.

regions 11:45:00 CEST

10:31 США перехватили переговоры сирийских военных перед химатакой в Идлибе

rosbalt 10:21:00 CEST

CNN: Разведка США перехватила обсуждение химатаки в Идлибе сирийскими военными

life 7:08:00 CEST

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