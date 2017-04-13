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13 Апрель 2017 г.
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CNN: США перехватили переговоры сирийских военных по химатаке в Идлибе
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Разведывательное сообщество США перехватило переговоры сирийских военных с химическими экспертами о якобы подготовке к химатаке в Идлибе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник подчеркнул, что США не знали о том, что может произойти атака, передает Детали перехваченной информации не приводятся.
regions 11:45:00 CEST
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