|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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13 Апрель 2017 г.
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Опрос: Большинство россиян уверены, что власти смогут защитить от терактов
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования оценок теракта в Санкт-Петербурге и террористической угрозы в целом. Трагедия, произошедшая в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, вызвала широчайший резонанс в нашем обществе – о взрыве, повлекшем гибель людей, слышали 98% россиян.
regions 9:45:00 CEST
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