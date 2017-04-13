Опрос: Большинство россиян уверены, что власти смогут защитить от терактов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования оценок теракта в Санкт-Петербурге и террористической угрозы в целом. Трагедия, произошедшая в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, вызвала широчайший резонанс в нашем обществе – о взрыве, повлекшем гибель людей, слышали 98% россиян. regions 9:45:00 CEST 75% опрошенных россиян верят в способность властей защитить население от терактов polit 11:02:00 CEST

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