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13 Апрель 2017 г.
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Суд во Франции освободил из-под стражи экс-министра финансов Подмосковья
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Суд города Лиона во Франции выпустил на свободу ожидающего экстрадиции из страны экс-министра финансов Подмосковья, 54-летнего Алексея Кузнецова, которого заочно осудили в России за мошенничество. Период, в который его должны были экстрадировать, превышает допустимое время, которое установила Европейская конвенция по правам человека.
rbc 15:59:00 CEST
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