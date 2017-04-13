Суд города Лиона во Франции выпустил на свободу ожидающего экстрадиции из страны экс-министра финансов Подмосковья, 54-летнего Алексея Кузнецова, которого заочно осудили в России за мошенничество. Период, в который его должны были экстрадировать, превышает допустимое время, которое установила Европейская конвенция по правам человека. rbc 15:59:00 CEST