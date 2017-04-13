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13 Апрель 2017 г.

Суд во Франции освободил из-под стражи экс-министра финансов Подмосковья

Суд города Лиона во Франции выпустил на свободу ожидающего экстрадиции из страны экс-министра финансов Подмосковья, 54-летнего Алексея Кузнецова, которого заочно осудили в России за мошенничество. Период, в который его должны были экстрадировать, превышает допустимое время, которое установила Европейская конвенция по правам человека.

rbc 15:59:00 CEST

Французский суд освободил проворовавшегося экс-министра Кузнецова

vesti 13:23:00 CEST

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