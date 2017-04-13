Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РБК, что беседа президента Владимира Путина с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном прошла достаточно конструктивно. По словам Пескова, Путин подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели российско-американские отношения к печальному состоянию. rbc 13:26:00 CEST