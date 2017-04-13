|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
13 Апрель 2017 г.
|
|
В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Тиллерсона
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РБК, что беседа президента Владимира Путина с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном прошла достаточно конструктивно. По словам Пескова, Путин подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели российско-американские отношения к печальному состоянию.
rbc 13:26:00 CEST
|
|
|