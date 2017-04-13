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13 Апрель 2017 г.

В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Тиллерсона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РБК, что беседа президента Владимира Путина с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном прошла достаточно конструктивно. По словам Пескова, Путин подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели российско-американские отношения к печальному состоянию.

rbc 13:26:00 CEST

Песков: Путин и Тиллерсон обсудили Украину «пунктирно»

kp 12:37:00 CEST

Кремль отказался публиковать фото и видео со встречи Путина с Тиллерсоном

newsru 14:25:00 CEST

Песков назвал встречу Путина и Тиллерсона конструктивной

life 11:41:00 CEST

Песков о встрече Путина и Тиллерсона: о сдвиге в отношениях РФ и США говорить пока рано

vesti 12:38:00 CEST

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