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13 Апрель 2017 г.

Глава ЦРУ назвал WikiLeaks связанной с Россией «разведывательной службой»

WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой», считает глава ЦРУ Майк Помпео. Кроме того, по его словам, организация пользуется поддержкой России. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что WikiLeaks является враждебной [США] разведывательной службой, которая связана с Россией, The Hill.

rbc 23:34:00 CEST

00:30 Глава ЦРУ заявил о связях Wikileaks с Россией corner

fedpress 23:56:00 CEST

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