WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой», считает глава ЦРУ Майк Помпео. Кроме того, по его словам, организация пользуется поддержкой России. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что WikiLeaks является враждебной [США] разведывательной службой, которая связана с Россией, The Hill. rbc 23:34:00 CEST