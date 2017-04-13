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13 Апрель 2017 г.

Песков назвал решение ЕСПЧ по Беслану неуместной эмоциональной оценкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), присудившего компенсацию почти в 3 млн евро потерпевшим по делу о теракте в школе №1 в Беслане в 2004 году, сообщает ЕСПЧ счел доказанным , что российские власти провалили план спасательной операции.

polit 12:34:00 CEST

Кремль не согласился с решением ЕСПЧ по Беслану

rg 12:28:00 CEST

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