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13 Апрель 2017 г.
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Туристы за год набросали в фонтан Треви €1,4 млн
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Одна из главных римских достопримечательностей за год принесла в городскую казну 1,4 млн евро — именно столько набросали в фонтан Треви туристы. Власти обещают потратить эти деньги на благотворительность. Согласно традиции, бросать монетку нужно правой рукой стоя к фонтану спиной. Проделавший это человек должен вернуться в Вечный город.
ntv 6:15:00 CEST
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