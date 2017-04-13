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13 Апрель 2017 г.

Туристы за год набросали в фонтан Треви €1,4 млн

Одна из главных римских достопримечательностей за год принесла в городскую казну 1,4 млн евро — именно столько набросали в фонтан Треви туристы. Власти обещают потратить эти деньги на благотворительность. Согласно традиции, бросать монетку нужно правой рукой стоя к фонтану спиной. Проделавший это человек должен вернуться в Вечный город.

ntv 6:15:00 CEST

В Риме туристы бросили в фонтан полтора миллиона евро

charter97 14:55:00 CEST

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