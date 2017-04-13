Одна из главных римских достопримечательностей за год принесла в городскую казну 1,4 млн евро — именно столько набросали в фонтан Треви туристы. Власти обещают потратить эти деньги на благотворительность. Согласно традиции, бросать монетку нужно правой рукой стоя к фонтану спиной. Проделавший это человек должен вернуться в Вечный город. ntv 6:15:00 CEST