В Кремле считают неприемлемым вывод Европейского суда по правам человека о том, что Россия приняла недостаточные меры для предотвращения теракта в Беслане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ТАСС. передает Нам невозможно согласиться с такой формулировкой стране, которая.... novayagazeta 12:23:00 CEST