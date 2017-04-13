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13 Апрель 2017 г.
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В Кремле назвали «неприемлемым» вывод ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
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В Кремле считают неприемлемым вывод Европейского суда по правам человека о том, что Россия приняла недостаточные меры для предотвращения теракта в Беслане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ТАСС. передает Нам невозможно согласиться с такой формулировкой стране, которая....
novayagazeta 12:23:00 CEST
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