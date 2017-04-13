Московский эко-активист Ярослав Никитенко обратился в Совет по правам человека при президенте по факту угроз в свой адрес. Речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 11 на 12 апреля. На стенах подъезда дома, где живет Никитенко, появились угрозы в адрес активиста, а также изображение могильной плиты с крестом. novayagazeta 13:55:00 CEST