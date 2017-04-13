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13 Апрель 2017 г.

Эко-активист Никитенко пожаловался в СПЧ после угроз в свой адрес

Московский эко-активист Ярослав Никитенко обратился в Совет по правам человека при президенте по факту угроз в свой адрес. Речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 11 на 12 апреля. На стенах подъезда дома, где живет Никитенко, появились угрозы в адрес активиста, а также изображение могильной плиты с крестом.

novayagazeta 13:55:00 CEST

Противник строительства на Живописной улице в Москве заявил об угрозах в свой адрес

kommersant 20:53:00 CEST

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