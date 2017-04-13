Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает издание В деле было более 400 заявителей, которые получили компенсацию в размере 2,955 миллиона евро. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. ligakiev 11:13:00 CEST