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13 Апрель 2017 г.

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 3 млн евро родственникам жертв Беслана

Европейский суд по правам человека присудил почти три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Об этом сообщает издание В деле было более 400 заявителей, которые получили компенсацию в размере 2,955 миллиона евро. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов.

ligakiev 11:13:00 CEST

ЕСПЧ присудил 3 миллиона евро родственникам погибших в Беслане

svobodanews 10:32:00 CEST

ЕСПЧ присудил 3 млн евро родственникам жертв Беслана

nv-online 12:34:00 CEST

ЕСПЧ присудил 3 млн евро родственникам жертв Беслана Страсбургский суд постановил выплатить без малого 3 миллиона евро родственникам погибших в Беслане в 2004 году. Судьи признали, что Москва не приняла необходимых мер для расследования обстоятельств теракта. Читать полностью

deutschewelle-ru 10:53:00 CEST

ЕСПЧ присудил три миллиона евро родственникам погибших в Беслане

km 19:42:00 CEST

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