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13 Апрель 2017 г.

Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление накануне в Совбезе ООН заместителя российского постпреда при Организации Владимира Сафронкова.

itartass_ru 11:45:00 CEST

Кремль одобрил тон выступления дипломата Сафронкова в ООН

fontanka 11:57:00 CEST

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