МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление накануне в Совбезе ООН заместителя российского постпреда при Организации Владимира Сафронкова. itartass_ru 11:45:00 CEST