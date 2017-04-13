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13 Апрель 2017 г.
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Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль считает обоснованным использование в случае необходимости жесткой риторики при отстаивании интересов страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление накануне в Совбезе ООН заместителя российского постпреда при Организации Владимира Сафронкова.
itartass_ru 11:45:00 CEST
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