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13 Апрель 2017 г.
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Найдено тело пассажира катера, пропавшего у берегов Камчатки
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Тело пассажира катера, пропавшего 5 апреля в Авачинском заливе у берегов Камчатки, обнаружил экипаж рыболовного сейнера. Мужчина находился в воде в спасательном жилете, сообщила ТАСС представитель пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.
itartass_ru 5:05:00 CEST
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