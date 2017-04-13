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13 Апрель 2017 г.

Найдено тело пассажира катера, пропавшего у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Тело пассажира катера, пропавшего 5 апреля в Авачинском заливе у берегов Камчатки, обнаружил экипаж рыболовного сейнера. Мужчина находился в воде в спасательном жилете, сообщила ТАСС представитель пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

itartass_ru 5:05:00 CEST

На Камчатке найдено тело пассажира пропавшего катера Yamaha

vesti 5:04:00 CEST

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