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13 Апрель 2017 г.

Кличко заинтересовался опытом Баку в проведении массовых международных мероприятий

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает заинтересованность в изучении опыта Баку в организации спортивных и культурных мероприятий. "На встрече с президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг - ИФ) мы обговаривали вопросы, связанные с развитием наших отношений, между Киевом и Баку. Очень важно чтобы эти отношения стали более тесными.

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Как Азербайджан обыграл Македонию

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