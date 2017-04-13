Мэр Киева Виталий Кличко отмечает заинтересованность в изучении опыта Баку в организации спортивных и культурных мероприятий. "На встрече с президентом (Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг - ИФ) мы обговаривали вопросы, связанные с развитием наших отношений, между Киевом и Баку. Очень важно чтобы эти отношения стали более тесными. interfax-ua-ru 12:13:00 CEST