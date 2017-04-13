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13 Апрель 2017 г.
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Пожар арсенала в Балаклее уничтожил боеприпасы на миллиард долларов
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Украина потеряла боеприпасов на сумму в миллиард долларов в результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский. "В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных.
fontanka 8:55:00 CEST
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