Украина потеряла боеприпасов на сумму в миллиард долларов в результате пожара на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский. "В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. fontanka 8:55:00 CEST