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13 Апрель 2017 г.

Каннский кинофестиваль включил "Нелюбовь" Звягинцева в основную конкурсную программу

Директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо объявил участников основной конкурсной программы. В нее вошел новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева “Нелюбовь” о супружеской паре, переживающей тяжелый развод. Всего в основную программу семидесятого выпуска кинофестиваля вошли 18 картин.

euronews-ru 15:23:00 CEST

Фильм Звягинцева вошел в основной конкурс Каннского фестиваля

kp 13:10:00 CEST

Звягинцева похвалили за попадание в Канны без господдержки

lenta 19:20:00 CEST

Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошёл в конкурс Каннского кинофестиваля

life 12:12:00 CEST

Фильм «Нелюбовь» Звягинцева попал в программу Каннского фестиваля

trud 14:54:00 CEST

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" поборется за призы Канн

ntv 21:54:00 CEST

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