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13 Апрель 2017 г.
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Каннский кинофестиваль включил "Нелюбовь" Звягинцева в основную конкурсную программу
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Директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо объявил участников основной конкурсной программы. В нее вошел новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева “Нелюбовь” о супружеской паре, переживающей тяжелый развод. Всего в основную программу семидесятого выпуска кинофестиваля вошли 18 картин.
euronews-ru 15:23:00 CEST
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