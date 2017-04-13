Директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо объявил участников основной конкурсной программы. В нее вошел новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева “Нелюбовь” о супружеской паре, переживающей тяжелый развод. Всего в основную программу семидесятого выпуска кинофестиваля вошли 18 картин. euronews-ru 15:23:00 CEST