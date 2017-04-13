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13 Апрель 2017 г.

В НАТО отказались от комментариев по поводу операции США в Сирии

. Ранее американские ВВС нанесли авиаудар по хранилищу с химическим оружием. Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Источник РИА Новости в НАТО сообщил, что североатлантический альянс не дает комментарии по поводу действий США в Сирии. Представитель организации посоветовал обращаться за разъяснениями к американским властям.

aif 15:50:00 CEST

СМИ: разведка США перехватила переговоры о подготовке химатаки в САР

izvestia-ru 9:38:00 CEST

Асад: США могут нанести новые удары, и не только по Сирии

izvestia-ru 20:57:00 CEST

Асад заявил, что Сирия знала о подготовке удара США

day 18:20:00 CEST

Дамаск обвинил Запад в гибели сотен человек при ударе по складу химоружия

km 19:42:00 CEST

Дамаск заявил о сотнях погибших в результате авиаудара коалиции по складу ИГ с химоружием

kommersant 13:21:00 CEST

США нанесли удар по складу химоружия в Сирии

geopolitica 12:56:00 CEST

В НАТО дистанцировались от действий США в Сирии

lenta 13:59:00 CEST

Лавров заявил, что договорился с Тиллерсоном о недопустимости новых ракетных ударов

ng 20:33:00 CEST

Лавров: Тиллерсон не принял предложение по расследованию в Хан-Шейхуне

ng 12:06:00 CEST

Лавров назвал преодолимыми разногласия между Россией и США

interfax-ru 6:00:00 CEST

14:23 Лавров не ожидает скорых результатов от встречи с Тиллерсоном

rosbalt 14:25:00 CEST

Лавров заявил о нескором появлении результатов визита Тиллерсона в Москву

interfax-ru 12:01:00 CEST

Зарубежные СМИ — об итогах переговоров госсекретаря США в Россию

kommersant 12:49:00 CEST

Комментариев: 26

kommersant 11:12:00 CEST

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Москве

1tv 8:51:00 CEST

Визит не помог: США и РФ не договорились по Сирии. Асад должен уйти, заявил Тиллерсон

azh 6:44:00 CEST

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