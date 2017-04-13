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13 Апрель 2017 г.
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В НАТО отказались от комментариев по поводу операции США в Сирии
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. Ранее американские ВВС нанесли авиаудар по хранилищу с химическим оружием. Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Источник РИА Новости в НАТО сообщил, что североатлантический альянс не дает комментарии по поводу действий США в Сирии. Представитель организации посоветовал обращаться за разъяснениями к американским властям.
aif 15:50:00 CEST
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