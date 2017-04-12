В Боснии и Герцеговине проституция запрещена законом. Однако это не остановило 26-летнюю ведущую телеканала Pink. Причем, Сенада Нуркич сама спровоцировала свое увольнение, признавшись, что подрабатывает таким образом, сообщает По ее словам, "проституция ничем не отличается от других видов деятельности", и она в этом не видит "ничего плохого". vesti 11:22:00 CEST