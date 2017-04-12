Main Menu

News language and date

Analysis over time

12 Апрель 2017 г.

Телеведущую уволили за проституцию

В Боснии и Герцеговине проституция запрещена законом. Однако это не остановило 26-летнюю ведущую телеканала Pink. Причем, Сенада Нуркич сама спровоцировала свое увольнение, признавшись, что подрабатывает таким образом, сообщает По ее словам, "проституция ничем не отличается от других видов деятельности", и она в этом не видит "ничего плохого".

vesti 11:22:00 CEST

В Боснии и Герцеговине телеведущую уволили из-за занятий проституцией

kp 7:33:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Viktor Medvedchuk (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.