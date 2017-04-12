Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. По его мнению, так нужно поступить за то, что белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по обнаружению санкционных продуктов на границах республики с Евросоюзом и России. telegraf-by 17:33:00 CEST