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12 Апрель 2017 г.
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Данкверт предложил завести дело на Минсельхозпрод Беларуси
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. По его мнению, так нужно поступить за то, что белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по обнаружению санкционных продуктов на границах республики с Евросоюзом и России.
telegraf-by 17:33:00 CEST
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