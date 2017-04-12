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12 Апрель 2017 г.

Данкверт предложил завести дело на Минсельхозпрод Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси. По его мнению, так нужно поступить за то, что белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по обнаружению санкционных продуктов на границах республики с Евросоюзом и России.

telegraf-by 17:33:00 CEST

Данкверт: Надо возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси

charter97 16:11:00 CEST

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