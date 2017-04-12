В среду, 12 апреля, в больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек. Количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 15 (включая предполагаемого террориста), сообщила Интерфаксу вице-губернатор города Анна Митянина. rbc 11:54:00 CEST