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12 Апрель 2017 г.
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Количество погибших в результате взрыва в Петербурге увеличилось до 15
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В среду, 12 апреля, в больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек. Количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 15 (включая предполагаемого террориста), сообщила Интерфаксу вице-губернатор города Анна Митянина.
rbc 11:54:00 CEST
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