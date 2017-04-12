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12 Апрель 2017 г.

Количество погибших в результате взрыва в Петербурге увеличилось до 15

В среду, 12 апреля, в больнице умер один из пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Число жертв теракта, таким образом, выросло до 15 человек. Количество погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 15 (включая предполагаемого террориста), сообщила Интерфаксу вице-губернатор города Анна Митянина.

rbc 11:54:00 CEST

Возросло число жертв теракта в петербургском метро

regions 12:39:00 CEST

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