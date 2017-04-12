Исполнительный директор ВФЛА: Мы знали, что Хютте стал информатором, — его право Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) известно, что Александр Хютте вступал в переписку с антидопинговым отделом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), заявил Лайфу исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. — Мы знаем, что Хютте об этом рассказывал, все документы.... life 17:29:00 CEST "Я не пытался устроить революцию как Степановы" gazeta-ru 16:51:00 CEST