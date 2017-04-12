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12 Апрель 2017 г.

Исполнительный директор ВФЛА: Мы знали, что Хютте стал информатором, — его право

Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) известно, что Александр Хютте вступал в переписку с антидопинговым отделом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), заявил Лайфу исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин. — Мы знаем, что Хютте об этом рассказывал, все документы....

life 17:29:00 CEST

"Я не пытался устроить революцию как Степановы"

gazeta-ru 16:51:00 CEST

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