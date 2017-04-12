|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
12 Апрель 2017 г.
|
|
Центр «Космонавтика и авиация» откроют на ВДНХ в 2018 году
|
В павильоне «Космос» создадут уникальное интерактивно-музейное пространство. Новый центр «Космонавтика и авиация» откроют в 2018 году в павильоне «Космос» на территории ВДНХ в Москве, который сейчас находится на реставрации. Об этом в День космонавтики в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом реставрации павильона.
izvestia-ru 13:28:00 CEST
|
|
|