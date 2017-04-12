Main Menu

News language and date

Analysis over time

12 Апрель 2017 г.

Центр «Космонавтика и авиация» откроют на ВДНХ в 2018 году

В павильоне «Космос» создадут уникальное интерактивно-музейное пространство. Новый центр «Космонавтика и авиация» откроют в 2018 году в павильоне «Космос» на территории ВДНХ в Москве, который сейчас находится на реставрации. Об этом в День космонавтики в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ознакомления с ходом реставрации павильона.

izvestia-ru 13:28:00 CEST

15:38 В 2018 году на ВДНХ откроют центр космонавтики corner

fedpress 14:52:00 CEST

Центр «Космонавтика и авиация» откроют в 2018 году на ВДНХ

kp 12:12:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Alexander Alexandrov (4)

Sergei Sobyanin (4)

Александр Лазуткин (3)

Александра Лазуткина (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.