Активисты партии "Национальный корпус" после перерыва вновь блокируют центральное отделение "дочки" Сбербанка России – Сбербанка – в Днепре. "После недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка в центре Днепра, во время которого у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, "Национальный.... interfax-ua-ru 15:30:00 CEST