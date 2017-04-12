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12 Апрель 2017 г.
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Активисты "Национального корпуса" вновь блокируют Сбербанк в Днепре
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Активисты партии "Национальный корпус" после перерыва вновь блокируют центральное отделение "дочки" Сбербанка России – Сбербанка – в Днепре. "После недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка в центре Днепра, во время которого у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, "Национальный....
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