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12 Апрель 2017 г.

Активисты "Национального корпуса" вновь блокируют Сбербанк в Днепре

Активисты партии "Национальный корпус" после перерыва вновь блокируют центральное отделение "дочки" Сбербанка России – Сбербанка – в Днепре. "После недельного перерыва в блокаде российского Сбербанка в центре Днепра, во время которого у вкладчиков была возможность забрать свои деньги, "Национальный....

interfax-ua-ru 15:30:00 CEST

Украинские радикалы начали бессрочное блокирование «дочки» Сбербанка в Днепре

kommersant 15:26:00 CEST

Украинские радикалы вновь заблокировали офис "Сбербанка" в Днепре

ntv 15:35:00 CEST

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