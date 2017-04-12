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12 Апрель 2017 г.

15:00 Владимир Путин: В НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния Североатлантический альянс, который был создан в условиях холодной войны, так и не смог измениться, в НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телекомпании Мир“. Президент обратил внимание на то, что альянс по-прежнему слишком идеологизирован — „родимые пятна холодной войны“ очень заметны. Читать далее  bg  en  fa  no  sl

Североатлантический альянс, который был создан в условиях холодной войны, так и не смог измениться, в НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телекомпании Мир». Президент обратил внимание на то, что альянс по-прежнему слишком....

1tv 14:07:00 CEST

Путин: На НАТО очень заметны родимые пятна холодной войны

kp 16:45:00 CEST

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