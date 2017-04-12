Североатлантический альянс, который был создан в условиях холодной войны, так и не смог измениться, в НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телекомпании Мир». Президент обратил внимание на то, что альянс по-прежнему слишком.... 1tv 14:07:00 CEST