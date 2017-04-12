|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
12 Апрель 2017 г.
|
|
15:00 Владимир Путин: В НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния Североатлантический альянс, который был создан в условиях холодной войны, так и не смог измениться, в НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телекомпании Мир“. Президент обратил внимание на то, что альянс по-прежнему слишком идеологизирован — „родимые пятна холодной войны“ очень заметны. Читать далее
bg
en
fa
no
sl
|
Североатлантический альянс, который был создан в условиях холодной войны, так и не смог измениться, в НАТО продолжают мыслить категориями блокового противостояния. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телекомпании Мир». Президент обратил внимание на то, что альянс по-прежнему слишком....
1tv 14:07:00 CEST
|
|
Related Clusters - across languages
|
bg
|
Доверието между САЩ и Русия е ниско, каза Тилърсън след срещата с Путин Similarity: 0.34
|
en
|
Live updates of Trump, NATO chief news conference Similarity: 0.35
|
fa
|
شرط نامزدی غیرحزبی برای ریاست جمهوری روسیه Similarity: 0.31
|
no
|
Tillerson: Forholdet mellom USA og Russland har nådd et bunnpunkt Similarity: 0.31
|
sl
|
Rusija razmišlja o odvzemu potnih listov tistim, ki so povezani z IS Similarity: 0.32
|
|