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11 Апрель 2017 г.
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05:14 Полицейские назвали виновника смертельного ДТП под Орлом
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ДТП с пятью погибшими в Орловской области произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла вечером 10 апреля в Урицком районе. Водитель и четыре пассажира ВАЗ скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу.
rosbalt 5:39:00 CEST
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