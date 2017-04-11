ДТП с пятью погибшими в Орловской области произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла вечером 10 апреля в Урицком районе. Водитель и четыре пассажира ВАЗ скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу. rosbalt 5:39:00 CEST