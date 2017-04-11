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11 Апрель 2017 г.

05:14 Полицейские назвали виновника смертельного ДТП под Орлом

ДТП с пятью погибшими в Орловской области произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла вечером 10 апреля в Урицком районе. Водитель и четыре пассажира ВАЗ скончались на месте, водитель грузовика доставлен в больницу.

rosbalt 5:39:00 CEST

Водитель погубил и покалечил пешеходов: вынесен приговор

Newslab 11:47:00 CEST

В Балаклее произошло ужасающее ДТП: есть погибшие, больше 10 травмированных

obozrevatel 10:52:00 CEST

06:39 В Тихвинском районе человек погиб в ДТП с выездом на «встречку»

rosbalt 6:35:00 CEST

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