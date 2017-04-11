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11 Апрель 2017 г.
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Инфляция в марте составила 0,3 процента, причем продукты питания подешевели
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Больше всего подорожали услуги – на 1,2 процента. Лишь слегка выросли в цене непродовольственные товары – на 0,3 процента. А вот продовольственные и вовсе стали дешевле – на 0,1 процента. По данным Белстата, пишет Myfin.by , инфляция с начала года составила 1,7 процента, а к марту 2016-го – 6,4 процента.
nv-online 8:06:00 CEST
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