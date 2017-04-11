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Analysis over time

11 Апрель 2017 г.

Инфляция в марте составила 0,3 процента, причем продукты питания подешевели

Больше всего подорожали услуги – на 1,2 процента. Лишь слегка выросли в цене непродовольственные товары – на 0,3 процента. А вот продовольственные и вовсе стали дешевле – на 0,1 процента. По данным Белстата, пишет Myfin.by , инфляция с начала года составила 1,7 процента, а к марту 2016-го – 6,4 процента.

nv-online 8:06:00 CEST

В аэропорту Казани пассажиропоток по международным направлениям вырос на 54 процента

tatar-inform 19:11:00 CEST

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