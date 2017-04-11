|Russian
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11 Апрель 2017 г.
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Лукашенко: мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было
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Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 апреля во время общения с трудовым коллективом ОАО «Речицадрев», комментируя ракетные удары США по Сирии, передает Фото пресс-службы президента Беларуси. «Я когда это узнал, очень сожалел.
naviny 14:22:00 CEST
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