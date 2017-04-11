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11 Апрель 2017 г.

Лукашенко: мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было

Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 апреля во время общения с трудовым коллективом ОАО «Речицадрев», комментируя ракетные удары США по Сирии, передает Фото пресс-службы президента Беларуси. «Я когда это узнал, очень сожалел.

naviny 14:22:00 CEST

Александр Лукашенко посоветовал США «ограничить аппетиты»

kp 15:53:00 CEST

Лукашенко осудил ракетные удары США по Сирии и высказал мнение, что Трампу мешают управлять страной

belapan 14:51:00 CEST

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