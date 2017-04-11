Государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил 11 апреля во время общения с трудовым коллективом ОАО «Речицадрев», комментируя ракетные удары США по Сирии, передает Фото пресс-службы президента Беларуси. «Я когда это узнал, очень сожалел. naviny 14:22:00 CEST