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11 Апрель 2017 г.

Гордон Рамзи пообещал оставить четверых детей без стомиллионного наследства

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) заявил, что его четверо детей не получат в наследство заработанных им ста миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph. «Им это [наследство] точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить.

lenta 21:19:00 CEST

Шеф-повар Гордон Рамзи пообещал оставить своих детей без наследства

life 22:15:00 CEST

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