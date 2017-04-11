Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) заявил, что его четверо детей не получат в наследство заработанных им ста миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph. «Им это [наследство] точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить. lenta 21:19:00 CEST