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11 Апрель 2017 г.
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Гордон Рамзи пообещал оставить четверых детей без стомиллионного наследства
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Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) заявил, что его четверо детей не получат в наследство заработанных им ста миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph. «Им это [наследство] точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить.
lenta 21:19:00 CEST
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