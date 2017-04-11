Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с Трампом Темами такого разговора стали бы независимая внешняя политика Франции и усилия по недопущению конфликта между РФ и США. Бывший премьер-министр, а ныне кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с главой Белого дома Дональдом Трампом в случае своей победы. izvestia-ru 11:19:00 CEST Фийон отказался говорить о скандале вокруг своей жены profile 10:03:00 CEST