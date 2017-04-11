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11 Апрель 2017 г.
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Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с Трампом
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Темами такого разговора стали бы независимая внешняя политика Франции и усилия по недопущению конфликта между РФ и США. Бывший премьер-министр, а ныне кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с главой Белого дома Дональдом Трампом в случае своей победы.
izvestia-ru 11:19:00 CEST
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