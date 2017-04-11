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11 Апрель 2017 г.

Нурсултан Назарбаев: За вступление в ИГ казахстанцев будут лишать гражданства

. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку Исламское государство. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу МИР 24 рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает МИА Казинформ. Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны....

inform 8:13:00 CEST

Вступивших в экстремистские организации казахстанцев лишат гражданства

lenta 12:53:00 CEST

В Казахстане будут лишать гражданства за вступление в ИГ

kommersant 7:42:00 CEST

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