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11 Апрель 2017 г.
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Нурсултан Назарбаев: За вступление в ИГ казахстанцев будут лишать гражданства
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. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку Исламское государство. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу МИР 24 рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает МИА Казинформ. Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны....
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