. АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку Исламское государство. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу МИР 24 рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает МИА Казинформ. Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны.... inform 8:13:00 CEST