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11 Апрель 2017 г.
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НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $50 млн
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Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $50 млн. Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв. Во время предыдущего аукциона, 10 апреля, НБУ купил $25,7 млн по курсу до 27 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/$1 до 26,99 грн/$1.
bin 10:38:00 CEST
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