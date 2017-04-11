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11 Апрель 2017 г.

НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $50 млн. Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв. Во время предыдущего аукциона, 10 апреля, НБУ купил $25,7 млн по курсу до 27 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/$1 до 26,99 грн/$1.

bin 10:38:00 CEST

Страховщики Украины в 2016г увеличили страховые услуги населению на 29%

interfax-ua-ru 11:11:00 CEST

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