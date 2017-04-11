Национальный банк Украины (НБУ) во вторник объявил аукцион по покупке до $50 млн. Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв. Во время предыдущего аукциона, 10 апреля, НБУ купил $25,7 млн по курсу до 27 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/$1 до 26,99 грн/$1. bin 10:38:00 CEST