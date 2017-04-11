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11 Апрель 2017 г.
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Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
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Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини. "Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он.
bin 11:12:00 CEST
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