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11 Апрель 2017 г.

Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября

Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини. "Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он.

bin 11:12:00 CEST

Гройсман анонсировал повышение пенсий в октябре

korrespondent 12:14:00 CEST

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