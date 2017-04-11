Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини. "Наша реформа предусматривает, что с 1 октября мы предложим отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров", - сказал он. bin 11:12:00 CEST