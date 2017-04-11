. "В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. afn 14:40:00 CEST