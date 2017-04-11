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11 Апрель 2017 г.
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Лукашенко анонсировал принятие в ближайшее время "революционных" решений по бизнесу
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. "В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать.
afn 14:40:00 CEST
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