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11 Апрель 2017 г.

Лукашенко анонсировал принятие в ближайшее время "революционных" решений по бизнесу

. "В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу - по раскрепощению бизнеса (и такого крупного, как на "Речицадреве", и маленького, и индивидуальных предпринимателей). Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать.

afn 14:40:00 CEST

Лукашенко обещает «революционные решения по предпринимательству»

belaruspartisan 19:37:00 CEST

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