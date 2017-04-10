Отель-люкс «Четыре времени года» (Vier Jahreszeiten) в Гамбурге отказался принимать президента США Дональда Трампа и его команду 7-8 июля на время саммита G20, сообщило издание Hamburger Abendblatt. Администрация Трампа делала запрос относительно пребывания президента США и его команды в течение двух дней, но получила отказ. vz 14:43:00 CEST