Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Апрель 2017 г.

Отель в Гамбурге отказался принять Трампа во время саммита G20

Отель-люкс «Четыре времени года» (Vier Jahreszeiten) в Гамбурге отказался принимать президента США Дональда Трампа и его команду 7-8 июля на время саммита G20, сообщило издание Hamburger Abendblatt. Администрация Трампа делала запрос относительно пребывания президента США и его команды в течение двух дней, но получила отказ.

vz 14:43:00 CEST

Отель в Гамбурге отказал делегации Трампа в размещении

izvestia-ru 14:44:00 CEST

Отель в Гамбурге отказался размещать Трампа и его команду во время саммита G20

ng 14:48:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (7)

Flag
Germany (4)

Help about this topicPlaces

Hamburg(DE)

Help about this topicRelated People

Donald Trump (3)

John Kerry (2)

Help about this topicOther Names

Organization for Security and Co-operation in Europe (2)

Help about this topicAlerts

G20

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.