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10 Апрель 2017 г.
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Британец нашел золотые слитки в топливном баке советского танка
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Коллекционер из Великобритании Ник Мид, который купил на eBay танк вооруженных сил Ирака Т-54, нашел в топливном баке золотые слитки, пишут СМИ. Он разбирал танк, желая убедиться, что в том нет боеприпасов, передает со ссылкой на Sun. RT В топливном баке оказалось пять золотых слитков стоимостью примерно 2,5 млн долларов.
vz 3:44:00 CEST
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