Коллекционер из Великобритании Ник Мид, который купил на eBay танк вооруженных сил Ирака Т-54, нашел в топливном баке золотые слитки, пишут СМИ. Он разбирал танк, желая убедиться, что в том нет боеприпасов, передает со ссылкой на Sun. RT В топливном баке оказалось пять золотых слитков стоимостью примерно 2,5 млн долларов. vz 3:44:00 CEST