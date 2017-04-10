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10 Апрель 2017 г.

Британец нашел золотые слитки в топливном баке советского танка

Коллекционер из Великобритании Ник Мид, который купил на eBay танк вооруженных сил Ирака Т-54, нашел в топливном баке золотые слитки, пишут СМИ. Он разбирал танк, желая убедиться, что в том нет боеприпасов, передает со ссылкой на Sun. RT В топливном баке оказалось пять золотых слитков стоимостью примерно 2,5 млн долларов.

vz 3:44:00 CEST

Британский коллекционер нашел в советском танке Т-54 золотые слитки

nakanune 0:22:00 CEST

Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в советском танке

polit 9:01:00 CEST

Британец нашел в советском T-34 золотые слитки на 2,5 миллиона долларов

lenta 1:04:00 CEST

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