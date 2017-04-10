Польша вновь возложила на Россию вину за крушение самолета экс-президента Леха Качиньского. Согласно материалам расследования второй польской комиссии, российские диспетчеры ввели пилотов самолета в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП. Руководитель полетов не вносил поправок в курс.... rosbalt 19:29:00 CEST