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10 Апрель 2017 г.
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19:59 Польская комиссия представила итоги расследования Смоленской катастрофы
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Польша вновь возложила на Россию вину за крушение самолета экс-президента Леха Качиньского. Согласно материалам расследования второй польской комиссии, российские диспетчеры ввели пилотов самолета в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП. Руководитель полетов не вносил поправок в курс....
rosbalt 19:29:00 CEST
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