Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Апрель 2017 г.

19:59 Польская комиссия представила итоги расследования Смоленской катастрофы

Польша вновь возложила на Россию вину за крушение самолета экс-президента Леха Качиньского. Согласно материалам расследования второй польской комиссии, российские диспетчеры ввели пилотов самолета в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП. Руководитель полетов не вносил поправок в курс....

rosbalt 19:29:00 CEST

Поляки обнародовали новые данные о крушении самолета Качиньского 10.04.2017

deutschewelle-ru 14:03:00 CEST

Польская комиссия: к разрушению Ту-154 Леха Качиньского привел взрыв

kommersant 18:37:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Леха Качиньского (4)

Lech Kaczynski (1)

Вацлав Берчинский (2)

Антоний Мацеревич (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.