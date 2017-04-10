Екатеринбургский Урал по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским Локомотивом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). В Доме футбола прошла жеребьевка номинального хозяина поля в финальном матче Кубка России по футболу 2016/2017, который пройдет 2 мая на стадионе Фишт в Сочи. rosbalt 13:42:00 CEST