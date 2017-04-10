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10 Апрель 2017 г.
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13:03 «Урал» стал хозяином итогового матча Кубка России по футболу
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Екатеринбургский Урал по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским Локомотивом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). В Доме футбола прошла жеребьевка номинального хозяина поля в финальном матче Кубка России по футболу 2016/2017, который пройдет 2 мая на стадионе Фишт в Сочи.
rosbalt 13:42:00 CEST
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