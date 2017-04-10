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10 Апрель 2017 г.

13:03 «Урал» стал хозяином итогового матча Кубка России по футболу

Екатеринбургский Урал по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским Локомотивом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). В Доме футбола прошла жеребьевка номинального хозяина поля в финальном матче Кубка России по футболу 2016/2017, который пройдет 2 мая на стадионе Фишт в Сочи.

rosbalt 13:42:00 CEST

"Урал" стал хозяином финала Кубка России по футболу

fontanka 11:42:00 CEST

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