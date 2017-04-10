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10 Апрель 2017 г.
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НПФ заберут 333 млрд руб. из банков без рейтинга АКРА
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут забрать до 14 июля 333 млрд руб. пенсионных накоплений граждан с депозитов и расчетных счетов банков без рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом сообщил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Филипп Габуния журналистам.
rbc 15:31:00 CEST
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