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10 Апрель 2017 г.
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Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении участников приватизации Роснефти российскими государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Руководители Катарского суверенного фонда, Glencore и Intesa получили награды....
novayagazeta 15:51:00 CEST
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