Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти» Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении участников приватизации Роснефти российскими государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Руководители Катарского суверенного фонда, Glencore и Intesa получили награды.... novayagazeta 15:51:00 CEST Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти» lenta 15:19:00 CEST

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