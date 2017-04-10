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10 Апрель 2017 г.

Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении участников приватизации Роснефти российскими государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Руководители Катарского суверенного фонда, Glencore и Intesa получили награды....

novayagazeta 15:51:00 CEST

Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти»

lenta 15:19:00 CEST

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