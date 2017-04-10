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10 Апрель 2017 г.

Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев

ДУШАНБЕ, 10.04.2017 /НИАТ «Ховар»/. Неизвестный хакер взломал систему безопасности Далласа и получил удаленный доступ к управлению 156 городским сиренам, которые включал на полную громкость. Перепуганные жители города пытались массово дозвониться в службу спасения и выяснить, что происходит. Всего было сделано около 4,4 тысячи звонков.

khovar 9:52:00 CEST

Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев

lenta 3:20:00 CEST

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