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10 Апрель 2017 г.
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Московские власти опубликовали график сноса пятиэтажек на 2017 год
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Департамент строительства Москвы утвердил график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. По словам главы департамента Андрея Бочкарева, до конца 2017 года будут ликвидированы 63 дома, из них за счет средств городского бюджета — 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов.
izvestia-ru 16:39:00 CEST
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