Доходная часть бюджета Саратова с начала 2017 года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, доходы выросли за первый квартал на 68 млн 200 тыс рублей, сообщил и.о. главы комитета по финансам городской администрации Александр Струков. По его словам, поступления по доходам исполнены на 20,7%. izvestia-ru 8:59:00 CEST