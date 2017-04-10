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10 Апрель 2017 г.

Долг Саратова увеличился на 200 млн рублей с начала года

Доходная часть бюджета Саратова с начала 2017 года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, доходы выросли за первый квартал на 68 млн 200 тыс рублей, сообщил и.о. главы комитета по финансам городской администрации Александр Струков. По его словам, поступления по доходам исполнены на 20,7%.

izvestia-ru 8:59:00 CEST

Смольный выделит семьям погибших и пострадавших в теракте 40,5 млн рублей

life 12:56:00 CEST

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izvestia-ru 19:43:00 CEST

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