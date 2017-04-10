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10 Апрель 2017 г.
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Долг Саратова увеличился на 200 млн рублей с начала года
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Доходная часть бюджета Саратова с начала 2017 года увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, доходы выросли за первый квартал на 68 млн 200 тыс рублей, сообщил и.о. главы комитета по финансам городской администрации Александр Струков. По его словам, поступления по доходам исполнены на 20,7%.
izvestia-ru 8:59:00 CEST
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