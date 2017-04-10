КИЕВ, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Аудиторская компания Ernst & Young исследовали условия ведения бизнеса в 41 стране, по итогам которого был оставлен рейтинг коррумпированности отрасли, который возглавила Украина. Как сообщает RT , исследование проводилось с ноября 2016 года по январь 2017-го. fedpress 19:11:00 CEST