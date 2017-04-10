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10 Апрель 2017 г.
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19:57 Украина заняла первое место в рейтинге коррумпированности бизнеса corner
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КИЕВ, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Аудиторская компания Ernst & Young исследовали условия ведения бизнеса в 41 стране, по итогам которого был оставлен рейтинг коррумпированности отрасли, который возглавила Украина. Как сообщает RT , исследование проводилось с ноября 2016 года по январь 2017-го.
fedpress 19:11:00 CEST
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