Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Апрель 2017 г.

19:57 Украина заняла первое место в рейтинге коррумпированности бизнеса corner

КИЕВ, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Аудиторская компания Ernst & Young исследовали условия ведения бизнеса в 41 стране, по итогам которого был оставлен рейтинг коррумпированности отрасли, который возглавила Украина. Как сообщает RT , исследование проводилось с ноября 2016 года по январь 2017-го.

fedpress 19:11:00 CEST

Украина возглавила рейтинг коррупционных стран

zavtra 15:58:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Алексей Кредисов (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.