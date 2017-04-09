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9 Апрель 2017 г.
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Выборы президента в Южной Осетии признаны состоявшимися
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Явка на выборах президента Южной Осетии к 14.00 составила 52,79%, выборы признаны состоявшимися, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Белла Плиева. На 14.00 выборы по всей территории Южной Осетии состоялись, – приводит ее слова Выборы стартовали утром в воскресенье на 77 избирательных участках Южной Осетии.
vz 15:39:00 CEST
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