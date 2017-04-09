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9 Апрель 2017 г.

Выборы президента в Южной Осетии признаны состоявшимися

Явка на выборах президента Южной Осетии к 14.00 составила 52,79%, выборы признаны состоявшимися, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Белла Плиева. На 14.00 выборы по всей территории Южной Осетии состоялись, – приводит ее слова Выборы стартовали утром в воскресенье на 77 избирательных участках Южной Осетии.

vz 15:39:00 CEST

Президентские выборы в Южной Осетии проходят без серьезных нарушений

kp 16:28:00 CEST

Ожидается второй тур на выборах президента Южной Осетии

izvestia-ru 19:50:00 CEST

09.04.2017 11:30 : В Грузии заявили, что сегодняшнее голосование в Южной Осетии является незаконным

echomsk 10:34:00 CEST

Экзитпол: на президентских выборах в Южной Осетии будет второй тур

ntv 20:36:00 CEST

Завершились выборы в Южной Осетии

vesti 20:11:00 CEST

В Южной Осетии начались президентские выборы

rg 10:27:00 CEST

16:06 Референдум и выборы в Южной Осетии признали состоявшимися corner

fedpress 15:25:00 CEST

Южная Осетия выбирает президента

izvestia-ru 9:47:00 CEST

Явка на выборах президента в Южной Осетии превысила 52%

ng 14:32:00 CEST

На выборы в Южной Осетии приехали наблюдатели из России и непризнанных республик

vesti 14:11:00 CEST

Выборы президента Южной Осетии состоялись

izvestia-ru 14:48:00 CEST

В Южной Осетии проходят выборы президента

justmedia 9:35:00 CEST

Выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

life 15:12:00 CEST

В Южной Осетии начались выборы президента

interfax-ru 7:41:00 CEST

10:05 В Южной Осетии выбирают президента и проводят референдум о переименовании страны В Южной Осетии сегодня выбирают президента. Участки открылись два часа назад и будут работать до восьми вечера. Несколько пунктов для голосования организованы также в России и Абхазии. На высший пост претендуют три кандидата: действующий глава республики Леонид Тибилов, сотрудник комитета госбезопасности Алан Гаглоев и председатель парламента Анатолий Бибилов. Смотреть сюжет

1tv 9:25:00 CEST

12:07 В Южной Осетии выбирают президента и голосуют за название страны В Южной Осетии выбирают главу государства. На высший пост претендуют три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, сотрудник комитета госбезопасности Алан Гаглоев и председатель парламента Анатолий Бибилов. Смотреть сюжет

1tv 11:42:00 CEST

В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов

vesti 21:41:00 CEST

Выборы в Южной Осетии: на участках в Цхинвале побеждает Анатолий Бибилов

vesti 23:14:00 CEST

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