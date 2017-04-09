Явка на выборах президента Южной Осетии к 14.00 составила 52,79%, выборы признаны состоявшимися, сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Белла Плиева. На 14.00 выборы по всей территории Южной Осетии состоялись, – приводит ее слова Выборы стартовали утром в воскресенье на 77 избирательных участках Южной Осетии. vz 15:39:00 CEST