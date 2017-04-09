По данным шведских СМИ, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания. Более того, сказал, что доволен совершенным. Официальных подтверждений этой информации нет, передает МВД до сих пор не называет имя задержанного. vesti 21:41:00 CEST