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9 Апрель 2017 г.

Шведские СМИ: подозреваемый в совершении теракта дал признательные показания

По данным шведских СМИ, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания. Более того, сказал, что доволен совершенным. Официальных подтверждений этой информации нет, передает МВД до сих пор не называет имя задержанного.

vesti 21:41:00 CEST

СМИ: Подозреваемый в наезде на людей в Стокгольме дал признательные показания

life 21:15:00 CEST

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