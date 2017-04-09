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9 Апрель 2017 г.
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Шведские СМИ: подозреваемый в совершении теракта дал признательные показания
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По данным шведских СМИ, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания. Более того, сказал, что доволен совершенным. Официальных подтверждений этой информации нет, передает МВД до сих пор не называет имя задержанного.
vesti 21:41:00 CEST
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