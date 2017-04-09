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9 Апрель 2017 г.

В Турции упал воздушный шар, есть жертвы

В центральной турецкой области Каппадокия упал воздушный шар с туристами. По предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали. Напомним, в марте в Турции три воздушных шара совершили экстренную посадку из-за резкого ухудшения погодных условий. По меньшей мере 49 человек были ранены. В Техасе упал воздушный шар с 16 пассажирами.

telegraf-by 8:58:00 CEST

В Турции потерпел крушение воздушный шар с туристами

rbc 9:02:00 CEST

В Турции упал воздушный шар с 21 человеком на борту

fontanka 9:31:00 CEST

Воздушный шар с туристами разбился в Турции

kazpravda 9:38:00 CEST

В Турции разбился воздушный шар с туристами, много пострадавших

day 8:33:00 CEST

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