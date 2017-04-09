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9 Апрель 2017 г.
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В Турции упал воздушный шар, есть жертвы
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В центральной турецкой области Каппадокия упал воздушный шар с туристами. По предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали. Напомним, в марте в Турции три воздушных шара совершили экстренную посадку из-за резкого ухудшения погодных условий. По меньшей мере 49 человек были ранены. В Техасе упал воздушный шар с 16 пассажирами.
telegraf-by 8:58:00 CEST
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