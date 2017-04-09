В центральной турецкой области Каппадокия упал воздушный шар с туристами. По предварительным данным, один человек погиб, 20 пострадали. Напомним, в марте в Турции три воздушных шара совершили экстренную посадку из-за резкого ухудшения погодных условий. По меньшей мере 49 человек были ранены. В Техасе упал воздушный шар с 16 пассажирами. telegraf-by 8:58:00 CEST