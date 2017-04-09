С начала суток позиции украинских военных на Донбассе боевики обстреляли 18 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 9 апреля. "Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении. telegraf-by 19:38:00 CEST